Бульдог Соня из Челябинска, которая катается на скейте, обошла кота-библиотекаря на Первом канале

5 Апр 2020 2020-04-05T15:25:36+03:00

На скейте Соня - четыре года и катается очень уверенно. Фото: hornews.com.

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Затянувшийся карантин заставил телеканалы поднять из архивов старые записи. В программе «Видели видео?» на Первом канале 5 апреля еще раз показали бульдога Соню из Челябинска. Собака прославилась на всю страну, потому что катается на скейтборде.

В Москву спортсменка приехала со своим хозяином Дмитрием Тревоженко. Наш земляк рассказал, что питомица начала проявлять интерес ко скейтбордам в возрасте шести месяцев. Сначала Соня подходила к доске, обнюхивала ее и трогала лапами, а потом стала запрыгивать на доску и кататься по квартире. После этого Дмитрий решил брать ее на свои тренировки. Причем спортсменка каталась не только по ровной, но еще и по наклонной поверхности.

По правилам передачи, телезрители могут отдать свой голос за самое необычное видео. Соперником Сони по телеэфиру стал кот Степан, который работает в библиотеке. У него даже есть трудовая книжка. Но зрители отдали предпочтение Соне. Собака из Челябинска набрала 63% зрительских голосов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/771042" frameborder="0"></iframe> Бульдог катается на скейте в Челябинске.Видео: Дмитрий Тревоженко.

Соня не первый в мире французский бульдог-скейтбордист. Например, в Лондоне есть бульдог Эрок, он звезда интернета. У челябинской скейтбордистки тоже есть блог в инстаграм. Там хозяин собаки выкладывает свежие записи ее прогулок на скейте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU