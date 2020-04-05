Бульдог Соня из Челябинска, которая катается на скейте, обошла кота-библиотекаря на Первом канале
Затянувшийся карантин заставил телеканалы поднять из архивов старые записи. В программе «Видели видео?» на Первом канале 5 апреля еще раз показали бульдога Соню из Челябинска. Собака прославилась на всю страну, потому что катается на скейтборде.
В Москву спортсменка приехала со своим хозяином Дмитрием Тревоженко. Наш земляк рассказал, что питомица начала проявлять интерес ко скейтбордам в возрасте шести месяцев. Сначала Соня подходила к доске, обнюхивала ее и трогала лапами, а потом стала запрыгивать на доску и кататься по квартире. После этого Дмитрий решил брать ее на свои тренировки. Причем спортсменка каталась не только по ровной, но еще и по наклонной поверхности.
По правилам передачи, телезрители могут отдать свой голос за самое необычное видео. Соперником Сони по телеэфиру стал кот Степан, который работает в библиотеке. У него даже есть трудовая книжка. Но зрители отдали предпочтение Соне. Собака из Челябинска набрала 63% зрительских голосов.
Бульдог катается на скейте в Челябинске.Видео: Дмитрий Тревоженко.
Соня не первый в мире французский бульдог-скейтбордист. Например, в Лондоне есть бульдог Эрок, он звезда интернета. У челябинской скейтбордистки тоже есть блог в инстаграм. Там хозяин собаки выкладывает свежие записи ее прогулок на скейте.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU