Юная рок-звезда из Челябинска не смогла пробиться в финал «Голос. Дети» на Первом

5 Апр 2020 2020-04-05T16:44:23+03:00

Однако девочка не унывает и готовится к новым песенным конкурсам

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Учиться пению Ксюша Мисюрина начала в четыре года. За спиной девочки множество вокальных конкурсов. На одном из них ее заметил продюсер «Голоса. Дети» и пригласил на проект. В столице Ксения исполнила песню «Морального кодекса» с символичным названием «Я выбираю тебя» и попала в команду Полины Гагариной. В пятницу, 3 апреля, на Первом вышел второй эфир с 11-летней рок-звездой их Челябинска.

Ксения Мисюрина вышла на сцену вместе с другими подопечными Гагариной — Артемом Морозовым и братьями Коценко. Ребята исполнили песню легендарной группы «Европа» «The Final Countdown».

— Это был мощный номер. Когда вы начинали петь «пачкой», аккордом, это было просто восхитительно. Такая мощь шла! — похвалил юных певцов Валерий Меладзе.

— Номер убивает наповал, — бы короток Баста.

— Вы моя гордость. Вы меня вдохновляете так, как вдохновляют мои дети. Я даже не подозревала, что буду испытывать настолько сильные переживания, эмоции. А дальше со мной пойдет Артем Морозов, — сделала выбор наставник ребят Полина Гагарина.

Уходя с проекта, Ксения нашла добрые слова для куратора, для ведущего, для друзей по команде и для других создателей проекта «Голос. Дети».

И хотя по лицу девочки было видно, что она расстроена, Ксения заявила, что рада за Артема Морозова и по-прежнему верит в сказки.

Четверка Полины Гагариной. Фото: Первый канал.

Ксения Мисюрина учится в 11-м лицее. Раньше она увлекалась танцами и воздушной гимнастикой, а теперь занимается скалолазанием. В репертуаре талантливой девочки много роковых композиций. После проекта Ксения не теряет оптимизма и уже готовится к новым конкурсам.

Ранее седьмой сезон «Голоса. Дети» покинули еще два челябинца — шестилетний Мирон Довгань и ровесник Ксюши Богдан Хайруллин. Оба мальчика выбрали команду Валерия Меладзе и также не смогли пройти этап командного исполнения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU