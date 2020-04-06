Медицинские маски продают в Челябинске даже таксисты

6 Апр 2020 2020-04-06T05:50:06+03:00

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Спрос рождает предложение. Всем нужны были медицинские маски, но их не было в аптеках. И вот они появились в других местах. Ателье и рукодельницы шьют на продажу многоразовые маски. Ушлые граждане торгуют с машин. А в некоторых магазинах установили автоматы со средствами индивидуальной защиты: одноразовые маски — по 20 рублей за штуку, многоразовые — по 100 рублей.

— Сначала увидел магазин тканей, оклеенный листами формата А4 с надписью «маски». Потом зашел в соседний продуктовый, а там опять маски — в автомате, в котором раньше были шоколадки и чипсы, — рассказывает автор фото Шоди Нарзуллоев в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

В магазинах поставили автоматы со средствами защиты. Фото: Шоди Нарзуллоев, соцсети

— Еду с работы на такси. Вдруг таксист поворачивается и предлагает мне... Что?! Конечно же, маски! 60 рублей штука (маски одноразовые — прим. автора), — написал житель Челябинска в группе «Мошенники Челябинска. Черный список» в ВК.

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ИСТОЧНИК KP.RU