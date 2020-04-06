2020-04-06T06:05:22+03:00
Общество

Жители Челябинской области выстроились в очередь в ломбард

Очевидцы считают, что причина — затянувшиеся выходные
Ирина КАРЕЛИНА
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Жители Челябинской области выстроились в очередь в ломбард. Фото: vk.com/chel_kopЖители Челябинской области выстроились в очередь в ломбард. Фото: vk.com/chel_kop
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Житель Копейска сфотографировал ломбард на улице Марченко, перед которым толпится народ. Люди стоят на крыльце, так как внутрь пускают только по одному человеку — меры осторожности в условия коронавируса.

— Судя по всему, у людей уже закончились деньги, — подписал автор фото.

Подобные сообщения об очередях к ломбардам оставили в соцсети и жители Магнитогорска.

— Потому что некоторые на шашлыки рванули, да пробухали все. Вот теперь в ломбард бегут! Люди не понимали что это серьезно, думали: «Ураааа! Нам выходные дали! Можно побухать». Те, кто осмысленно отнесся к ситуации, сидят тихонько дома, и кушать у них есть, — обсуждают пользователи соцсети в группе «Копейск [В]Теме» в ВК.

Впрочем, некоторые жители Челябинской области сейчас действительно оказались в сложной финансовой ситуации. Глава региона Алексей Текслер обещал оказать им помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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