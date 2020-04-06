«Берите пример!»: житель Челябинска помогает соседям с покупками продуктов и лекарств

6 Апр 2020 2020-04-06T06:24:43+03:00

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Житель Челябинска Шодиер Кулиев сфотографировал на двери подъезда трогательное объявление. В нем один из его соседей обращается к живущим там пожилым людям: «Из-за эпидемии коронавируса, если вам больше 55 — 60 лет, или здоровье ослаблено, вам лучше посидеть дома. Я живу в этом доме и могу вам помочь, если нужно сходить за продуктами, лекарствами. Я могу сходить за вас (бесплатно). Просто позвоните мне (указан номер телефона — прим. автора). Не болейте и берегите себя».

Один из подписчиков паблика «Наш Челябинск» в ВК, где выложили фото, предположил, что автор объявления просто ищет причину побольше погулять. Однако, тут же получил виртуальную оплеуху от пользователей соцсети.

— Зачем наговаривать на человека, который предлагает свою безвозмездную помощь?! Лучше берите с него пример, — ответили подписчики группы.

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ИСТОЧНИК KP.RU