Банк УРАЛСИБ продлевает срок действия карт, действовавших по март 2020 года
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» продлевает до 30 апреля 2020 года срок действия карт всех платежных систем, действительных по март текущего года включительно.
Карта продлевается с ограниченным функционалом, ее можно использовать только для снятия наличных в банкоматах любого банка (при условии, что банк-эквайер принимает в своих банкоматах карты с истекшим номинальным сроком действия).
Подробную информацию о ближайших банкоматах и платежных терминалах Банка УРАЛСИБ и о графике их работы можно ознакомиться на сайте Банка.
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).
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ИСТОЧНИК KP.RU