2020-04-06T08:28:02+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ продлевает срок действия карт, действовавших по март 2020 года

Некоторые операции по картам можно совершать до конца апреля
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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» продлевает до 30 апреля 2020 года срок действия карт всех платежных систем, действительных по март текущего года включительно.

Карта продлевается с ограниченным функционалом, ее можно использовать только для снятия наличных в банкоматах любого банка (при условии, что банк-эквайер принимает в своих банкоматах карты с истекшим номинальным сроком действия).

Подробную информацию о ближайших банкоматах и платежных терминалах Банка УРАЛСИБ и о графике их работы можно ознакомиться на сайте Банка.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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