2020-04-06T10:23:32+03:00
Общество

В Челябинской области назначили нового уполномоченного по правам человека

Депутаты не могли назначить кандидата из-за эпидемии коронавируса
Ангелина ЗАКИРОВА
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Юлия Сударенко уже прошла собеседование у губернатора. Фото: пресс-служба правительства Челябинской областиЮлия Сударенко уже прошла собеседование у губернатора. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области
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В понедельник, 6 апреля, на должность уполномоченного по правам человека в Челябинской области назначили Юлию Сударенко. Ее кандидатуру выдвинул губернатор Алексей Текслер, согласовав решение с омбудсменом Российской Федерации Татьяной Москальковой.

Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области почти единогласно поддержали Юлию Сударенко.

Бывший уполномоченный по правам человек в Челябинской области подал в отставку, но депутаты не могли назначить другого человека из-за распространения коронавируса.

До назначения на должность омбудсмена Юлия Сударенко занимала пост начальника управления министерства юстиции России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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