В Челябинской области назначили нового уполномоченного по правам человека

6 Апр 2020 2020-04-06T10:23:32+03:00

Юлия Сударенко уже прошла собеседование у губернатора. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

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В понедельник, 6 апреля, на должность уполномоченного по правам человека в Челябинской области назначили Юлию Сударенко. Ее кандидатуру выдвинул губернатор Алексей Текслер, согласовав решение с омбудсменом Российской Федерации Татьяной Москальковой.

Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области почти единогласно поддержали Юлию Сударенко.

Бывший уполномоченный по правам человек в Челябинской области подал в отставку, но депутаты не могли назначить другого человека из-за распространения коронавируса.

До назначения на должность омбудсмена Юлия Сударенко занимала пост начальника управления министерства юстиции России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU