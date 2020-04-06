В Челябинской области назначили нового уполномоченного по правам человека
В понедельник, 6 апреля, на должность уполномоченного по правам человека в Челябинской области назначили Юлию Сударенко. Ее кандидатуру выдвинул губернатор Алексей Текслер, согласовав решение с омбудсменом Российской Федерации Татьяной Москальковой.
Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области почти единогласно поддержали Юлию Сударенко.
Бывший уполномоченный по правам человек в Челябинской области подал в отставку, но депутаты не могли назначить другого человека из-за распространения коронавируса.
До назначения на должность омбудсмена Юлия Сударенко занимала пост начальника управления министерства юстиции России по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU