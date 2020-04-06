Глава Челябинской области назвал перечень предприятий, которым разрешили работать в апреле
В понедельник, 6 апреля, губернатор Челябинкой области Алексей Текслер назвал перечень организаций, которым разрешено возобновить работу на этой неделе.
В списке значатся, например:
— предприятия строительной отрасли, транспорта, сельского хозяйства производства и распределения товаров первой необходимости;
— организации, оказывающие неотложные работы и услуги;
— предприятия атомной отрасли;
— магазины оптики;
— химчистки;
— автомойки;
— предприятия, которые оказывают услуги по ремонту автомобилей;
— компании по ремонту бытовой техники;
— стоматологии;
— СМИ.
Правда, все они смогут продолжить свою работу при одном условии — это строгое соблюдение профилактических мер на местах.
пресс-службе главы региона.
По словам вице-губернатора Егора Ковальчука, речь идет о 47% или 83 тысячах предприятий области, на которых будут работать 739 тысяч человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU