2020-04-06T16:10:26+03:00
Общество

Глава Челябинской области назвал перечень предприятий, которым разрешили работать в апреле

В списках больше 83 тысяч предприятий
Лидия ПЕСКОВА
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Химчистки снова открывают двери.Химчистки снова открывают двери.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В понедельник, 6 апреля, губернатор Челябинкой области Алексей Текслер назвал перечень организаций, которым разрешено возобновить работу на этой неделе.

В списке значатся, например:

— предприятия строительной отрасли, транспорта, сельского хозяйства производства и распределения товаров первой необходимости;

— организации, оказывающие неотложные работы и услуги;

— предприятия атомной отрасли;

— магазины оптики;

— химчистки;

— автомойки;

— предприятия, которые оказывают услуги по ремонту автомобилей;

— компании по ремонту бытовой техники;

стоматологии;

— СМИ.

Правда, все они смогут продолжить свою работу при одном условии — это строгое соблюдение профилактических мер на местах.

пресс-службе главы региона.

По словам вице-губернатора Егора Ковальчука, речь идет о 47% или 83 тысячах предприятий области, на которых будут работать 739 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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