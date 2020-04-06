Индекс уровня самоизоляции в Челябинске на 6 апреля 2020: граждане продолжают гулять по улицам

6 Апр 2020 2020-04-06T18:10:49+03:00

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Не плохо, но и не хорошо: индекс уровня самоизоляции в Челябинске на 6 апреля упал до 3,5 баллов с 3,7 по данным на 1 апреля. Большая часть горожан сидит дома, но некоторые челябинцы продолжают гулять по улицам, несмотря на возможные штрафы.

При этом, согласно специальному сервису Яндекса, столица Южного Урала немногим лучше Екатеринбурга, Красноярска и Новосибирска, которые находятся в самом низу списка по баллам. Среди городов России лучшие индексы у Москвы и Санкт-Петербурга.

Кроме того, желание челябинцев вырваться на улицу погулять уже нельзя объяснить хорошей погодой, как было с жителями поселка «Белый хутор». Сегодня горожанам мешает снег и низкая температура.

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ИСТОЧНИК KP.RU