Вместе с вакцинацией: Челябинск начнут обрабатывать от клещей

6 Апр 2020 2020-04-06T18:05:10+03:00

С начала года в Челябинской области уже три человека пострадали от укусов клещей Фото: Мария ЛЕНЦ

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Вслед за вакцинацией, в ближайшее время Челябинск начнут обрабатывать против клещей. Из-за теплой зимы, к началу апреля 2020 года на Южном Урале было уже трое укушенных.

— По моему поручению подготовлен полный перечень управлений и учреждений, ответственных за акарицидную обработку. Составлены графики проведения обработки, — рассказал замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

Чиновник отметил, что первичная обработка начнется уже совсем скоро — в середине апреля. Кроме того, с первого числа началась бесплатная вакцинация дошкольников.

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ИСТОЧНИК KP.RU