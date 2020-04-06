Вместе с вакцинацией: Челябинск начнут обрабатывать от клещей
Вслед за вакцинацией, в ближайшее время Челябинск начнут обрабатывать против клещей. Из-за теплой зимы, к началу апреля 2020 года на Южном Урале было уже трое укушенных.
— По моему поручению подготовлен полный перечень управлений и учреждений, ответственных за акарицидную обработку. Составлены графики проведения обработки, — рассказал замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов.
Чиновник отметил, что первичная обработка начнется уже совсем скоро — в середине апреля. Кроме того, с первого числа началась бесплатная вакцинация дошкольников.
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ИСТОЧНИК KP.RU