Помощь по телефону: отец из Подмосковья пытался спасти подавившегося курагой ребенка по указаниям врача по телефону

6 Апр 2020 2020-04-06T19:20:06+03:00

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Скорая помощь работает даже по телефонной связи: отец из Подмосковья пытался спасти сына, подавившегося курагой, слушая указания врача. Реанимационные действия пришлось начать делать еще до приезда медработников.

Как оказалось 2-летний мальчик начал задыхаться во время завтрака — кусок фрукта попал в разветвление бронхов. Отец ребенка сразу позвонил в скорую, параллельно начав выполнять указания врачей до их приезда. Через 15 минут медработники сменили мужчину на реанимации, но было уже слишком поздно — мальчик задохнулся.

Как сообщают журналисты KP.ru, Следственный Комитет по Одинцово уже начал проверку по факту смерти мальчика. Оперативники будут выяснять все обстоятельства случившего.

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ИСТОЧНИК KP.RU