2020-04-07T04:00:59+03:00
Общество

В Челябинске из снега слепили коронавирус

Сколько на Южном Урале будут идти снегопады
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Жительница Челябинска слепила из снега коронавирус. Фото: Ирина Кургазак, https://vk.com/academЖительница Челябинска слепила из снега коронавирус. Фото: Ирина Кургазак, https://vk.com/academ
Изменить размер текста:

В воскресенье, 5 апреля, температура воздуха на солнце доходила до +15 градусов Цельсия, и некоторые даже скинули куртки. Кругом — сухой асфальт, и о зиме уже ничего не напоминало. А на следующий день выпал снег. Причем намело приличные сугробы. Южноуральцы решили ловить момент и вспомнить зимние забавы.

Жительница Челябинска Ирина Кургазак опубликовала в соцсети фото интересных снежных скульптур: снеговика в медицинской маске и перчатках и снежную модель коронавируса.

— В Кременкуле сегодня слепили. Как вам? — подписала автор фото.

Что ж, актуально.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС предупреждает о штормовом ветре и снегопаде в Челябинской области
Власти Челябинска спорят по поводу открытия парикмахерских во время самоизоляции
Сколько будут идти снегопады в Челябинске, и когда вновь потеплеет
В Челябинске из снега слепили коронавирус
Банк УРАЛСИБ улучшил условия по вкладам, накопительным счетам и картам с начислением процентов на остаток
Все на самоизоляцию: в Челябинске начали работу передвижные пункты полиции
Школьницу из Челябинской области наградят за спасение двух мальчиков
Помощь по телефону: отец из Подмосковья пытался спасти подавившегося курагой ребенка по указаниям врача по телефону
Сбербанк опубликовал режим работы своих отделений в апреле
Банк УРАЛСИБ рассказал о мерах поддержки малого бизнеса
Время самоизолироваться: челябинец выступил с пикетом против вождения во время карантина
Вместе с вакцинацией: Челябинск начнут обрабатывать от клещей
Индекс уровня самоизоляции в Челябинске на 6 апреля 2020: граждане продолжают гулять по улицам
Глава Челябинской области назвал перечень предприятий, которым разрешили работать в апреле
Отцу пятерых детей и его подельникам вынесли приговор за убийство влюбленных в Челябинске
Власти Челябинской области назвали число заболевших пневмонией за время эпидемии коронавируса
ВТБ: как будут работать 500 офисов банка в апреле
Челябинские депутаты удаленно приняли антикризисные меры