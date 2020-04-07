В Челябинске из снега слепили коронавирус

7 Апр 2020 2020-04-07T04:00:59+03:00

Сколько на Южном Урале будут идти снегопады

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В воскресенье, 5 апреля, температура воздуха на солнце доходила до +15 градусов Цельсия, и некоторые даже скинули куртки. Кругом — сухой асфальт, и о зиме уже ничего не напоминало. А на следующий день выпал снег. Причем намело приличные сугробы. Южноуральцы решили ловить момент и вспомнить зимние забавы.

Жительница Челябинска Ирина Кургазак опубликовала в соцсети фото интересных снежных скульптур: снеговика в медицинской маске и перчатках и снежную модель коронавируса.

— В Кременкуле сегодня слепили. Как вам? — подписала автор фото.

Что ж, актуально.

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ИСТОЧНИК KP.RU