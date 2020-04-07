2020-04-07T04:09:25+03:00
Общество

Сколько будут идти снегопады в Челябинске, и когда вновь потеплеет

Весна скоро вернется
Ирина КАРЕЛИНА
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Снегопад в Челябинске 6 апреля. Фото: Алена МаксимоваСнегопад в Челябинске 6 апреля. Фото: Алена Максимова
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Апрель не обошелся без сюрпризов от природы. Вот только все переобулись в кроссовки, а погода так и манила нарушить самоизоляцию… Как вдруг 6 апреля выпал снег. Резкое похолодание в Челябинске удивило горожан.

Тем временем челябинский гидрометцентр на 7 и 8 апреля вновь обещает в области снег и температуру воздуха до -14 ночами и -2… +3 градуса Цельсия днем. Ветер сильный: 8 — 18 м/с, местами порывы до 25 м/с.

В столице Южного Урала — до -8 ночью и -1… +2 днем. Но также ветрено.

Не волнуйтесь, весна скоро вернется.

9 апреля, в четверг, вновь потеплеет: до +8 градусов днем и дожди. Ветер юго-западный 4 — 9 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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