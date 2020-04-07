2020-04-07T06:19:15+03:00
Общество

Власти Челябинска спорят по поводу открытия парикмахерских во время самоизоляции

Горожане просят возобновить работу салонов, но ситуация по заболеваемости пока не позволяет этого сделать
Валентина ВАГАНОВА
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Парикмахерские в Челябинской области пока не возобновят работу.Парикмахерские в Челябинской области пока не возобновят работу.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Режим полной самоизоляции в Челябинской области будет длиться еще почти две недели. И многих южноуральцев интересует, когда откроются парикмахерские и салоны красоты. Волосы уже отрастают, а ногти ломаются.

В областном правительстве сейчас идут дискуссии по поводу возобновления работы парикмахерских. Однако власти все-таки склоняются к тому, чтобы воздержаться от их открытия.

— Риски пока сохраняются, это нужно учитывать, — сообщил вице-губернатор Челябинской области Виктор Мамин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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