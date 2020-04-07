Власти Челябинска спорят по поводу открытия парикмахерских во время самоизоляции
Режим полной самоизоляции в Челябинской области будет длиться еще почти две недели. И многих южноуральцев интересует, когда откроются парикмахерские и салоны красоты. Волосы уже отрастают, а ногти ломаются.
В областном правительстве сейчас идут дискуссии по поводу возобновления работы парикмахерских. Однако власти все-таки склоняются к тому, чтобы воздержаться от их открытия.
— Риски пока сохраняются, это нужно учитывать, — сообщил вице-губернатор Челябинской области Виктор Мамин.
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ИСТОЧНИК KP.RU