МЧС предупреждает о штормовом ветре и снегопаде в Челябинской области

7 Апр 2020 2020-04-07T06:57:08+03:00

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У южноуральцев появился еще один повод остаться дома. Во вторник, 7 апреля, в Челябинской области ожидается резкое ухудшение погоды. МЧС разослало жителям смс-предупреждения.

По данным Челябинского гидрометцентра, в отдельных районах продолжит идти небольшой мокрый снег. В восточных, юго-восточных районах — до умеренного. На дорогах образуется гололедица. Также в область придет штормовой ветер, отдельные его порывы достигнут 25 м/с.

Если вам все-таки необходимо выйти из дома, держитесь подальше от деревьев, рекламных щитов, дорожных знаков — их может повалить сильным ветром.

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ИСТОЧНИК KP.RU