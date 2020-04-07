«Ми-ми-мишка!»: в зоопарке Челябинска родился цветочный мишка
Мало кто знает, но и в наших краях водятся кинкажу. Это зверьки из семейства енотовых, морды которых похожи на мордочки мишек. В дикой природе их, конечно, не встретишь. А вот в челябинском зоопарке...
До сих пор в нашем зверинце жила одна парочка кинкажу, а в феврале у них родился сын Елисей. Детеныш уже подрос, и сотрудники зоопарка смогли заснять, как пушистый малыш спит под боком у мамы в их уютном домике.
— Наше пополнение — это вон та серенькая «пельмешка», которая лежит в домике и сладко сопит. Назвали парнишку Елисей. Очень уж он такой плотненький и крупненький, нам очень нравится! — написали сотрудники зоопарка в социальных сетях, где и выложили свое видео.
В дикой природе кинкажу питается фруктами, нектаром и медом. Поэтому его и прозвали «цветочным мишкой». Иногда, правда, кинкажу позволяет себе слопать лягушку, ящерицу, насекомое или мелкую зверушку.
В зоопарке Челябинска родился цветочный мишка. Видео: сообщество "Челябинский Зоопарк", vk.com.
Кинкажу — ночные животные. В челябинском зоопарке их можно увидеть на экспозиции «Тропический (ночной) мир».
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ИСТОЧНИК KP.RU