Матери-одиночки и многодетные мамы получат по 5 тысяч рублей в Челябинской области
В Челябинской области помогут одиноким мамам и многодетным семьям, оказавшимся в сложной ситуации из-за пандемии. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.
Единовременную выплату в 5 тысяч получат южноуральцы, чей доход ниже прожиточного минимума. Всего финансовую помощь окажут 50 тысячам семей.
— Безусловно мы подразумеваем, что эти деньги будут направлены на продукты, товары первой необходимости, оплату коммунальных платежей, — подчеркнула первый вице-губернатор.
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ИСТОЧНИК KP.RU