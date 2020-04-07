Матери-одиночки и многодетные мамы получат по 5 тысяч рублей в Челябинской области

7 Апр 2020 2020-04-07T08:32:16+03:00

Это будет единовременная выплата, чтобы поддержать семьи в нынешней ситуации

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В Челябинской области помогут одиноким мамам и многодетным семьям, оказавшимся в сложной ситуации из-за пандемии. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Единовременную выплату в 5 тысяч получат южноуральцы, чей доход ниже прожиточного минимума. Всего финансовую помощь окажут 50 тысячам семей.

— Безусловно мы подразумеваем, что эти деньги будут направлены на продукты, товары первой необходимости, оплату коммунальных платежей, — подчеркнула первый вице-губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU