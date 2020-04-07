2020-04-07T08:32:16+03:00
Общество

Матери-одиночки и многодетные мамы получат по 5 тысяч рублей в Челябинской области

Это будет единовременная выплата, чтобы поддержать семьи в нынешней ситуации
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Выплату получат жительницы Челябинской области, чей доход ниже прожиточного минимума.Выплату получат жительницы Челябинской области, чей доход ниже прожиточного минимума.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Челябинской области помогут одиноким мамам и многодетным семьям, оказавшимся в сложной ситуации из-за пандемии. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Единовременную выплату в 5 тысяч получат южноуральцы, чей доход ниже прожиточного минимума. Всего финансовую помощь окажут 50 тысячам семей.

— Безусловно мы подразумеваем, что эти деньги будут направлены на продукты, товары первой необходимости, оплату коммунальных платежей, — подчеркнула первый вице-губернатор.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сильный ветер сорвал крышу с кондитерской в Челябинской области
В Челябинске работу Центров занятости обвалили огромные очереди
Прокуратура требует возбудить уголовные дела по строительству конгресс-холла в Челябинске
Владельцы домашних животных делятся лайфхаком, как покупать корм дешевле, чем в зоомагазине
Матери-одиночки и многодетные мамы получат по 5 тысяч рублей в Челябинской области
«Ми-ми-мишка!»: в зоопарке Челябинска родился цветочный мишка
Нерабочий месяц в Челябинской области: кому разрешил работать Алексей Текслер с 6 по 30 апреля
МЧС предупреждает о штормовом ветре и снегопаде в Челябинской области
Власти Челябинска спорят по поводу открытия парикмахерских во время самоизоляции
Сколько будут идти снегопады в Челябинске, и когда вновь потеплеет
В Челябинске из снега слепили коронавирус
Банк УРАЛСИБ улучшил условия по вкладам, накопительным счетам и картам с начислением процентов на остаток
Все на самоизоляцию: в Челябинске начали работу передвижные пункты полиции
Школьницу из Челябинской области наградят за спасение двух мальчиков
Помощь по телефону: отец из Подмосковья пытался спасти подавившегося курагой ребенка по указаниям врача по телефону
Сбербанк опубликовал режим работы своих отделений в апреле
Банк УРАЛСИБ рассказал о мерах поддержки малого бизнеса
Время самоизолироваться: челябинец выступил с пикетом против вождения во время карантина
Вместе с вакцинацией: Челябинск начнут обрабатывать от клещей
Индекс уровня самоизоляции в Челябинске на 6 апреля 2020: граждане продолжают гулять по улицам
Глава Челябинской области назвал перечень предприятий, которым разрешили работать в апреле
Отцу пятерых детей и его подельникам вынесли приговор за убийство влюбленных в Челябинске
Власти Челябинской области назвали число заболевших пневмонией за время эпидемии коронавируса
ВТБ: как будут работать 500 офисов банка в апреле
Челябинские депутаты удаленно приняли антикризисные меры