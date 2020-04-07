Владельцы домашних животных делятся лайфхаком, как покупать корм дешевле, чем в зоомагазине

7 Апр 2020 2020-04-07T09:17:57+03:00

Рассказываем, где горожане нашли выгодные цены и доставку даже по субботам

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В период карантина и самоизоляции челябинцы начали активно пользоваться всевозможными сервисами доставки на дом. Бороздя просторы интернета, владельцы домашних животных выбирают проверенные зоомагазины, одним их которых считается «ЗооЛайф». И этому есть вполне логичное объяснение. Челябинцам «ЗооЛайф» знаком с 2008 года: здесь продаются как популярные, так и редкие товары мировых торговых марок. Компания работает с крупными поставщиками зоотоваров напрямую, что выгодно покупателям. А еще постоянно радует своих клиентов выгодными сюрпризами.

— У меня три кота и одна кошка. Они питаются премиальным сухим кормом. Сами понимаете, что это весомая статья расходов нашего бюджета, — говорит челябинка Светлана Уфимцева. — В «ЗооЛайфе» делаю заказы уже давно, цены приемлемые. А теперь еще и промокод на скидку подарили. И доставку на дом делают в удобное время.

Делая заказ на сайте, воспользуйтесь дополнительной 5% скидкой по промокоду 042020*.

Оплатить товар можно при получении — наличными или банковской картой, либо онлайн через сервис Сбербанка.

Во время карантина также возможна бесконтактная доставка: после подтверждения заказа менеджером вы оплачиваете товар на сайте, курьер оставляет заказ у двери и отходит на два метра. После этого клиент проверят заказ, забирает его и отпускает курьера.

Еще одна хорошая новость: теперь заказы привозят не только с понедельника по пятницу, но еще и в субботу.

— В период повышенного спроса мы сделали дополнительные дни доставки в Челябинске, — подчеркивают в интернет-магазине. — В субботу — обработка и подтверждение заказов с 10:00 до 14:00, доставка с 12:00 до 16:00 и с 16:00 до 20:00.

Телефоны для заказов: (351) 20-20-122, 8 (800) 300-24-00.

ООО «Лайф Трейд», ОГРН 1157452000188, юридический адрес: г. Челябинск, пр.Ленина, 24, пом. №15.

* Акция действует до 30 апреля 2020 года. Скидка по промокоду действует на товары, не участвующих в других акциях и не подлежащих уценке.

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ИСТОЧНИК KP.RU