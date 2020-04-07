Прокуратура требует возбудить уголовные дела по строительству конгресс-холла в Челябинске

7 Апр 2020 2020-04-07T09:44:48+03:00

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Прокуратура направила в Следственный комитет материалы для возбуждения уголовных дел по строительству конгресс-холла в Челябинске. Напомним, его возводят на реке Миасс к саммитам ШОС и БРИКС. Проверка прокуратуры и Контрольно-счетной палатой региона вскрыла расходование 250 тысяч рублей из бюджета на оплату завышенной стоимости работ, которые фактически не были выполнены и принимались с нарушениями.

Проверка показала, что работы при устройстве железобетонных конструкций выполнены не так, как следует, это привело к недопустимым отступлениям от проекта. Из-за чего объект стал потенциально опасным, его могут не ввести в эксплуатацию.

— Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по статьям «Мошенничество в особо крупном размере», «Превышение должностных полномочий», «Халатность с причинением особо крупного ущерба», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Проведение доследственных проверок прокуратура взяла на контроль.

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ИСТОЧНИК KP.RU