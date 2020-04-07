2020-04-07T10:00:21+03:00
Коронавирус Covid-19

В Челябинске работу Центров занятости обвалили огромные очереди

Люди жалуются, что во всеобщий режим самолизоляции дистанционный прием заявлений о постановке на учет не работает
Ольга АНТОНОВА
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В карантин безработные штурмкют Центры занятости в Челябинской области.В карантин безработные штурмкют Центры занятости в Челябинской области.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Во вторник, 7 апреля, губернатор Алексей Текслер провел брифинг по видеоконференцсвязи. Тема: ситуация с коронавирусом в регироне.

Много вопросов о сбоях в работе Службы занятости. У дверей центров большие очереди. Люди жалуются, что не могут дозвониться до специалистов, на их письма никто не отвечает.

Причина ажиотажа ясна: безработные хотят встать на учет, чтобы получить пособие в 15 тысяч рублей. А губернатор поставил задачу: обеспечить дистанционный прием заявлений.

- Меня эта ситуация тоже беспокоит, ведь главное - перейти на дистанционный формат работы. Да, бывают оргсбои, как накануне в Магнитогорске, где были столпотворения. После того, как к ситуации продключился глава города Сергей Бердников, проблему сняли. Буду настаивать на дистанционном формате работы с посетителями.

По словам Алексея Текслера, в понедельник, 6 апреля, в районные службы занятости обратились 645 человек, из них 273 - в Челябинске. Обычно, не в эпидемию, обращалось до 100 человек в день по области.

645 обратившихся - это официальные цифры попавших на прием, дозвонившихся, тех, чьи письма прочли и отреагировали на них. Но еще больше народу не смогли заявить о себе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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