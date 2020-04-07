2020-04-07T10:13:21+03:00
Происшествия

Сильный ветер сорвал крышу с кондитерской в Челябинской области

В соцсетях появились фото и видео инцидента
Екатерина АНДРЕЕВА
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В результате инцидента никто не пострадал. Фото: vk.com/«Троицк»В результате инцидента никто не пострадал. Фото: vk.com/«Троицк»
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На Челябинскую область во вторник, 7 апреля, обрушился штормовой ветер. В Троицке стихия разбушевалась настолько, что со здания пекарни по улице Советская сорвало кровлю. Фотографиями и видео инцидента очевидцы поделились в соцсетях.

— Людей и машин в этот момент возле кондитерской не было, никто не пострадал. Мы продолжаем работать, — рассказали работники пекарни корреспонденту КП-Челябинск.

Накануне МЧС предупреждало о штормовом ветре и снегопаде на Южном Урале. Отдельные порывы ветра достигнут 25 м/с.

Сильный ветер сорвал крышу с пекарни в Троицке.Видео: vk.com/«Троицк»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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