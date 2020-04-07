Сильный ветер сорвал крышу с кондитерской в Челябинской области

7 Апр 2020 2020-04-07T10:13:21+03:00

В результате инцидента никто не пострадал. Фото: vk.com/«Троицк»

В соцсетях появились фото и видео инцидента

Изменить размер текста: A A

На Челябинскую область во вторник, 7 апреля, обрушился штормовой ветер. В Троицке стихия разбушевалась настолько, что со здания пекарни по улице Советская сорвало кровлю. Фотографиями и видео инцидента очевидцы поделились в соцсетях.

— Людей и машин в этот момент возле кондитерской не было, никто не пострадал. Мы продолжаем работать, — рассказали работники пекарни корреспонденту КП-Челябинск.

Накануне МЧС предупреждало о штормовом ветре и снегопаде на Южном Урале. Отдельные порывы ветра достигнут 25 м/с.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/771451" frameborder="0"></iframe> Сильный ветер сорвал крышу с пекарни в Троицке.Видео: vk.com/«Троицк»

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU