Сильный ветер сорвал крышу с кондитерской в Челябинской области
На Челябинскую область во вторник, 7 апреля, обрушился штормовой ветер. В Троицке стихия разбушевалась настолько, что со здания пекарни по улице Советская сорвало кровлю. Фотографиями и видео инцидента очевидцы поделились в соцсетях.
— Людей и машин в этот момент возле кондитерской не было, никто не пострадал. Мы продолжаем работать, — рассказали работники пекарни корреспонденту КП-Челябинск.
Накануне МЧС предупреждало о штормовом ветре и снегопаде на Южном Урале. Отдельные порывы ветра достигнут 25 м/с.
Сильный ветер сорвал крышу с пекарни в Троицке.Видео: vk.com/«Троицк»
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ИСТОЧНИК KP.RU