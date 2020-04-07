Депутаты ЗСО заочно помогли газетным павильонам в Челябинской области

7 Апр 2020 2020-04-07T10:25:45+03:00

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6 апреля депутаты Законодательного собрания Южного Урала на первом в истории ЗСО онлайн-заседании приняли закон о размещении торговых павильонов. Закон должен снизить накал страстей, не первый год бушующих в сфере малоформатной торговли Челябинской области: наконец четко прописаны правила размещения киосков и павильонов. Отдельным пунктом стоит предоставление земли под специализированные киоски, торгующие печатной продукцией, что не может не радовать всех читателей газет и журналов.

Как сообщили в пресс-службе ЗСО, законопроект «О порядке размещения нестационарных торговых объектов» принят депутатами ЗСО сразу во втором и третьем чтении. В первом чтении документ был одобрен еще в августе 2019 года, и с тех пор непрерывно дополнялся рабочей группой под руководством вице-спикера Константина Захарова. Главная «фишка» проекта — возможность арендовать землю под киоски без торгов, причем сразу на семилетний срок с неограниченным числом пролонгаций. Разумеется, при соблюдении нескольких условий — например, предприниматели не должны быть злостными неплательщиками арендной платы.

Кроме того, законодатели озаботились развитием сети нестационарных торговых объектов, специализирующихся на торговле периодической печатью. Предприниматели, взявшие на себя обязательство продавать в киосках газеты, журналы и книги, также получают участок под нестационарный торговый объект без проведения торгов — если доля продажи периодики у них составит не менее 40 процентов товарооборота.

Отметим, о принятии такого пункта депутатов не раз просили даже не действующие сети печати, а руководители ведущих СМИ: ведь именно через киоски к читателям и подписчикам попадает около 70 процентов тиражей газет, от федеральных до местных.

— Хочу поблагодарить депутатов за то, что они на фоне всеобщей «коронавирусной» повестки не забыли о проблеме, важной не только для издателей, но и рядовых граждан — наших читателей, — прокомментировала принятие закона директор Челябинского филиала «Комсомольской правды» Екатерина Парфенова. — Практика показывает, что, несмотря на развитие информационных технологий, газету, бумажный носитель, ничто не может заменить. Особенно для старшего поколения — наших ветеранов.

— Закон снимает большинство вопросов, которые волновали руководителей редакций ведущих газет региона, большую часть своего тиража распространяющих через киосковую сеть, — подтвердила председатель комитета по информационной политике ЗСО Марина Поддубная. — А в условиях сегодняшнего кризиса мы помогаем нашим и по-другому: ведущие печатные издания региона доставляют пожилым подписчикам волонтеры «Единой России».

ИСТОЧНИК KP.RU