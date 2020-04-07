2020-04-07T10:33:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Разрешат ли в Челябинске поездки садоводам на дачи во всеобщий режим самоизоляции 2020

Власти ответили, разрешат ли садоводам поездки на дачи во всеобщий режим самоизоляции 2020
Ольга АНТОНОВА
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Рассада на подоконниках садоводов все выше.Рассада на подоконниках садоводов все выше.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Рассада на окнах челябинских садоводов колосится. Так и тянет сесть в электричку или в маршрутку и проведать заветные шесть соток. Разрешат ли в Челябинске поездки садоводам на дачи во всеобщий режим самоизоляции 2020? Например, в Пермском крае власти разрешили дачникам копаться на грядках и во время карантина по коронавирусу.

Об этом журналисты спросили во вторник, 7 апреля, губернатора Алексея Текслера во время брифинга в режиме видеоконференцсвязи, посвященного ситуации с коронавирусной инфекцией в Челябинской области.

— Вопрос звучит часто. Мы обсуждали эту проблему, определяя виды деятельности, разрешенные в регионе в период самоизоляции, — заявил Алексей Текслер. — Пока решено сохранить действующий режим: на дачи ездить нельзя. Да и погода не способствует массовым выездам на дачи и в сады. До конца недели другого решения принято не будет. Может, потом послабление режима станет возможным, если на участок отправляться на частном автомобиле с соблюдением максимальной предосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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