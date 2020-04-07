2020-04-07T10:48:15+03:00
Политика

Больную пневмонией Надежду Бабкину ввели в кому

Близкие несколько дней скрывали информацию о госпитализации певицы
Валентина ВАГАНОВА
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Надежду Бабкину ввели в кому.Надежду Бабкину ввели в кому.Фото: СОЦСЕТИ
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Надежда Бабкина сейчас находится в одной из частных клиник Москвы. Ее госпитализировали шесть дней назад с обширной двусторонней пневмонией. Состояние певицы тяжелое, ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Как сообщает kp.ru, у Надежды Бабкиной брали два анализа на коронавирус, оба отрицательные. Однако медиков тревожит, что клиническая картина болезни при этом «абсолютно коронавирусная».

По словам врачей, состояние певицы хоть и тяжелое, но стабильное. Вероятность благополучного выздоровления высока.

Близкие певицы заверили, что она не контактировала с теми, у кого мог быть коронавирус. Однако известно, что на своем 70-летнем юбилее Бабкина общалась с Александром Буйновым. За несколько дней до празднования он посещал «коронавирусную» вечеринку с участием Льва Лещенко, у которого позже был диагностирован COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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