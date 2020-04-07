7 Апр 2020 2020-04-07T11:03:51+03:00

Ах, какой же долгожданной будет после отмены карантина встреча лохматых клиентов и их парикхмахеров! Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти региона рассказали, откроются ли в Челябинске парикмахерские во время всеобщего режима самоизоляции 2020

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Острый для многих челябинок и челябинцев вопрос работы парикмахерских в карантин звучит на всех брифингах губернатора Алексея Текслера, посвященных ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

Откроются ли в Челябинске парикмахерские во время всеобщего режима самоизоляции 2020? Об этом журналисты спросили губернатора 7 апреля.

— Я понимаю, что это вопрос, в том числе, качества жизни многих их нас. Но пока парикмахерские остаются закрытыми, — сказал губернатор.

Его первый зам Виктор Мамин, отвечая на вопрос корреспондента КП-Челябинск на вечернем брифинге, что прошел в понедельник, 6 апреля, заявил:

— Мне самому неделю назад нужно было подстричься. Ну, ничего, подстригусь после карантина.

Напомним, режим всеобщей самоизоляции введен из-за коронавируса в Челябинской области до 19 апреля включительно. Продлевать его или нет далее — этот вопрос власти решат по ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU