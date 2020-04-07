Откроются ли в Челябинске парикмахерские во время всеобщего режима самоизоляции 2020
Острый для многих челябинок и челябинцев вопрос работы парикмахерских в карантин звучит на всех брифингах губернатора Алексея Текслера, посвященных ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе.
Откроются ли в Челябинске парикмахерские во время всеобщего режима самоизоляции 2020? Об этом журналисты спросили губернатора 7 апреля.
— Я понимаю, что это вопрос, в том числе, качества жизни многих их нас. Но пока парикмахерские остаются закрытыми, — сказал губернатор.
Его первый зам Виктор Мамин, отвечая на вопрос корреспондента КП-Челябинск на вечернем брифинге, что прошел в понедельник, 6 апреля, заявил:
— Мне самому неделю назад нужно было подстричься. Ну, ничего, подстригусь после карантина.
Напомним, режим всеобщей самоизоляции введен из-за коронавируса в Челябинской области до 19 апреля включительно. Продлевать его или нет далее — этот вопрос власти решат по ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU
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