Врач из Челябинска стал главным онкологом УрФО

7 Апр 2020 2020-04-07T12:01:58+03:00

Андрей Важенин будет следить за опытом коллег по всему миру и внедрять новые технологии на территории округа

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Главный врач Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Андрей Важенин назначен главным онкологом УрФО. Приказ об этом подписан в минздраве России, сообщает пресс-служба ЧОКЦОиЯМ.

В списке главных специалистов УрФО есть еще один человек из Челябинска — это главный специалист лучевой и инструментальной диагностики УрФО Галина Братникова. В челябинском онкоцентре она заведует отделением лучевой и рентгеновской диагностики.

Сам Андрей Важенин считает, что эти должности «не парадные».

— Идет многоступенчатая реформа онкологической службы, резко возрастает объем работы и аналитики, а также уровень ответственности. Коллектив главных онкологов по отдельным регионам УрФО один из лучших в стране. Мы много лет сотрудничаем, знаем друг друга, сработаемся, — говорит академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Андрей Важенин.

По оценкам челябинских медиков, ситуация по онкологическим заболеваниям в Уральском федеральном округе соответствует общемировым тенденциям. Самое важное, что во всех областях УрФО есть мощные онкологические центры.

СПРАВКА КП

Главные внештатные специалисты минздрава РФ работают на добровольных началах. Они помогают развивать онкологическое направление: поднимать качество медицинской помощи, пропагандировать новые технологии. Главный онколог должен владеть ситуацией по всему УрФО, а также изучать отечественный и зарубежный опыт.

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ИСТОЧНИК KP.RU