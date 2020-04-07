Дерзкое ограбление в спальном районе Челябинска попало на видео
Грабитель напал на женщину посреди бела дня в минувшую субботу, 4 апреля. Около пяти вечера 50-летняя дама, нагруженная покупками, возвращалась домой. У подъезда на Набережной, 24, к ней подбежал незнакомый мужчина и вырвал женскую сумочку.
Жертва пыталась защитить свои вещи: звала на помощь, кричала. Но в тот момент во дворе не было никого, кто помог бы ей догнать преступника.
— Заявление потерпевшей зарегистрировано в Калининском отделе полиции. Преступник пока не найден, ведутся розыскные мероприятия, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.
В пропавшей сумочке лежали деньги и сотовый телефон. Общий ущерб составил порядка 13 тысяч рублей.
Нападение на женщину в Челябинске..Видео: социальные сети.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
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ИСТОЧНИК KP.RU