Дерзкое ограбление в спальном районе Челябинска попало на видео

7 Апр 2020 2020-04-07T12:31:46+03:00

Вместе с сумкой у женщины пропали сотовый и кошелек. Фото: Александр ГЛУЗ

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Грабитель напал на женщину посреди бела дня в минувшую субботу, 4 апреля. Около пяти вечера 50-летняя дама, нагруженная покупками, возвращалась домой. У подъезда на Набережной, 24, к ней подбежал незнакомый мужчина и вырвал женскую сумочку.

Жертва пыталась защитить свои вещи: звала на помощь, кричала. Но в тот момент во дворе не было никого, кто помог бы ей догнать преступника.

— Заявление потерпевшей зарегистрировано в Калининском отделе полиции. Преступник пока не найден, ведутся розыскные мероприятия, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

В пропавшей сумочке лежали деньги и сотовый телефон. Общий ущерб составил порядка 13 тысяч рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="454" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/771478" frameborder="0"></iframe> Нападение на женщину в Челябинске..Видео: социальные сети.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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ИСТОЧНИК KP.RU