Лайфхаки на самоизоляции от жителей Южного Урала
Для всех, кто устал от новостей про короновирус и призывов сидеть дома, радио «Континенталь» запускает новую рубрику — «Жизнь продолжается!», стать автором и ведущим которой может любой житель Челябинской области.
Ежедневно со всем Южным Уралом наши слушатели в эфире любимого радио делятся своими хорошими новостями, способами нескучно провести дома на самоизоляции, поднять настроение и передай привет друзьям!
Хотите стать участником проекта «Жизнь продолжается»?
Расскажите свою интересную историю, поделитесь полезным лайфхаком или поддержите своих близких и всех жителей Челябинской области по телефону: (351) 700-1004 и слушайте себя на волнах 100.4 FM в эфире радио «Континенталь»!
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ИСТОЧНИК KP.RU