Борис Каплун записал поэтический клип о героях Великой Отечественной войны

7 Апр 2020 2020-04-07T13:21:39+03:00

Композиция — плод совместного творчества поэта из Челябинска и музыканта из США

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Чуть больше месяца остается до Дня Победы. Творческая команда из Челябинска и США презентовала поэтический клип, посвященный грядущему 75-летнему юбилею.

Поэт из Челябинска Владимир Борисов написал стихотворение, посвященное ушедшим на фронт уральским солдатам. Композитор из Чикаго Максим Соколов в соавторстве с челябинцем Алексеем Куликовым написали лирическую музыку. А артист и музыкант «Ариэля» Борис Каплун прочитал проникновенный текст. После чего челябинский режиссер Дмитрий Сиваш смонтировал клип, используя уникальную кинохронику. Зритель увидит проводы бойцов Уральского добровольческого танкового корпуса, которые проходили весной 1943-го года на нынешней Кировке.

— Я привык петь песни со сцены, а вот стихи для аудитории читал, пожалуй, первый раз в жизни, — признался Борис Каплун. — Текст показался достойным, а музыка для него — очень пронзительной, хоть и грустной, но светлой. Да, многие уральские воины погибли, но в страшной войне мы победили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/771495" frameborder="0"></iframe> Борис Каплун о войне.Видео: предоставлено Романом Грибановым.

— Это наш творческий подарок Южному Уралу, наш вклад в дело памяти, — говорит Максим Соколов.

Максим Соколов когда-то играл в челябинской группе «Пустые Хлопоты».

Авторы композиции предлагают коллегам — поэтам, музыкантам, артистам — поддержать их начинание и создать полноценный музыкально-стихотворный цикл о войне и Танкограде.

Кстати, клип запрограммируют в книгу «Боги войны», написанную Романом Грибановым. Книга издается при поддержке президентского гранта и в будущем поступит во все школы области. Школяры смогут увидеть клип на своих смартфонах. А пока его можно скачать по этой ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU