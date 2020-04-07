2020-04-07T14:18:48+03:00
Общество

МЧС продлило штормовое предупреждение в Челябинской области

Метели и сильный ветер будут бушевать еще сутки
Валентина ВАГАНОВА
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Водителям рекомендуют отказаться от поездок.Водителям рекомендуют отказаться от поездок.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Непогода задержалась на Южном Урале. МЧС снова рассылает смс-предупреждения: в среду, 8 апреля, в области ожидаются снег, метели и ветер до 23 м/с.

В ведомстве предупреждают — повышается вероятность возникновения ЧС: аварий на объектах и линиях энергосистем, дорожно-транспортных происшествий, обрыва линий электропередач и других.

Последствия разбушевавшейся стихии южноуральцы наблюдали уже сегодня, 7 апреля. В Карталах сильный ветер сорвал крышу на Доме быта, а в Троицкекровлю с кондитерской.

В случае ЧС немедленно вызывайте спасателей по телефонам 01, 101 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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