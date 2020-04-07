Коронавирус «вдохновил» мошенников на новые схемы обмана

7 Апр 2020 2020-04-07T14:45:46+03:00

Не сообщайте посторонним данные своей банковской карты и не вводите их на неизвестных сайтах. Фото: Shutterstock

Как не стать жертвами злоумышленников и сберечь свои деньги

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Банк России предупреждает о новых схемах похищения денег. Мошенники обещают отсрочку платежей по кредитам из-за пандемии коронавируса, а после выманивают данные банковских карт. Об этом сообщает kp.ru.

Свои «предложения» они могут прислать на почту с просьбой перейти на сайт организации, или озвучить по телефону. При этом злоумышленники «маскируются» под известные организации: Министерство здравоохранения, Роспотребнадзор, Банк России, Всемирную организация здравоохранения и другие.

Чтобы не стать жертвами мошенников, не сообщайте посторонним данные своей банковской карты и не вводите их на неизвестных сайтах.

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ИСТОЧНИК KP.RU