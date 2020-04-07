Коронавирус «вдохновил» мошенников на новые схемы обмана
Банк России предупреждает о новых схемах похищения денег. Мошенники обещают отсрочку платежей по кредитам из-за пандемии коронавируса, а после выманивают данные банковских карт. Об этом сообщает kp.ru.
Свои «предложения» они могут прислать на почту с просьбой перейти на сайт организации, или озвучить по телефону. При этом злоумышленники «маскируются» под известные организации: Министерство здравоохранения, Роспотребнадзор, Банк России, Всемирную организация здравоохранения и другие.
Чтобы не стать жертвами мошенников, не сообщайте посторонним данные своей банковской карты и не вводите их на неизвестных сайтах.
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ИСТОЧНИК KP.RU