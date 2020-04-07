Кому в Челябинске не дадут пособие по безработице в 15 тысяч рублей

7 Апр 2020 2020-04-07T15:15:05+03:00

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В понедельник, 6 апреля, правительство региона решило выплатить за апрель безработным по 15 тысяч рублей. Обычно пособие гораздо меньше. Мера разовая и должна помочь тем, кто попал в трудную ситуацию из-за коронавируса.

Пособие получат все, кто стоял на бирже как безработный на 1 апреля и встанет на учет до конца месяца. Для получения надбавки нужно иметь не менее 60 дней работы в 2020 году, хотя бы перерывами, — заявил начальник Главного управления по труду и занятости населения Владислав Смирнов.

Однако пособие не положено людям, которые занимаются каким-то бизнесом.

— Человек не должен иметь ИП или быть самозанятым, они не должны вести коммерческую деятельность, — уточнила директор Центра занятости Челябинска Елена Чибук.

Также в пособии откажут тем, кто не сможет принести на биржу справку о доходах с последнего места работы. Ее, кстати, можно сфотографировать на телефон. Главное, чтобы были печати.

— В службах занятости все работает точно, как часы. Проблемы были только в Магнитогорске. Мы сожалеем, что не всегда наши операторы сразу отвечают на электронные письма. Мы проработаем этот вопрос. Обращения принимают 27 телефонов, но этого не хватает. Я прошу перед звонком специалистам изучить информацию на нашем сайте. Там есть ответы на многие вопросы, — заявил Смирнов.

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ИСТОЧНИК KP.RU