2020-04-07T15:42:59+03:00
Общество

Собаки помогут медикам выявлять коронавирус

Четвероногих уже дрессируют на выполнение этой задачи
Екатерина АНДРЕЕВА
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Собаки обладают острым нюхом. Когда в организме начинаются патологические изменения, они это чувствуют.Собаки обладают острым нюхом. Когда в организме начинаются патологические изменения, они это чувствуют.Фото: REUTERS
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Молекулярный биолог, биохакер Станислав Полозов дал большое интервью kp.ru, в котором ответил на актуальные вопросы о COVID-19. Например, есть ли надежды на скорую победу над ним, почему принимаются такие беспрецедентные меры безопасности, откуда вирус возник и почему начали заражаться молодые.

Биолог отметил, что вирус очень быстро мутирует. Пока ученые делают вакцину на один штамм, поспевают другие. Также не изучены последствия заболевания. Выздоровевшие люди, в будущем могут столкнуться с серьезными осложнениями.

Интересно также, что коронавирус медикам могут помочь обнаружить собаки. Они обладают острым нюхом. И хорошо чувствуют, когда в организме начинаются патологические изменения. COVID-19 тем и серьезен, что его симптомы долго не проявляются. А питомцы могут выявить болезнь раньше тепловизоров. В Британии уже тренируют хвостатых для выявления зараженных туристов в аэропортах.

Прочитать интервью целиком можно ЗДЕСЬ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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