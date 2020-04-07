2020-04-07T15:58:12+03:00
Общество

Что будет с рынком труда в Челябинской области после пандемии коронавируса

Горожан призывают не сравнивать нынешнюю ситуацию с кризисом 2008 года
Лидия ПЕСКОВА
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Работа есть и будет, главное - найти подходящую.Работа есть и будет, главное - найти подходящую.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Кризис на рынке нефти и пандемия коронавируса сулят челябинцам экономические проблемы. На службе занятости — аншлаг. Люди идут за большим пособием по безработице. В апреле стоящим на бирже выплатят по 15 тысяч рублей. Однако в мае пособие снова станет обычным. Чего ждать дальше?

— Люди боятся повторения кризиса 2008 года. Но нынешняя ситуация не идет с ним ни в какое сравнение. В тот год число доступных вакансий с 30 тысяч упало до пяти тысяч. А сейчас в бане данных почти 22 тысячи предложений — работа есть. Мы не фиксируем катастрофичности ситуации, — успокоил начальник Главного управления по труду и занятости населения Владислав Смирнов.

По словам чиновника, единоразовая прибавка к пособию только первая мера. Скоро людям предложат общественные работы. К тому же кризис — хороший повод пройти переподготовку и найти новую работу.

— Сейчас в Челябинской области 44 предприятия с неполной занятостью. В основном это средний и крупный бизнес. Например, ЧТЗ -Уралтрак — постоянный участник таких процессов. Всего лишь восемь предприятий заявили о закрытии. Например, «Челябэнергосбыт». Но на этих предприятиях идет не сокращение, а реорганизация. После отмены карантина быстро восстановятся ИП и самозанятые, те же парикмахерские. Сработает отложенный спрос, — считает Смирнов.

Если у вас возникли проблемы с работодателем, нужно обращаться в Государственную инспекцию по труду по телефону 8 (800) 707-88-41.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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