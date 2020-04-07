2020-04-07T16:32:25+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ реализует комплекс мероприятий по поддержке клиентов

Антикризисные меры по кредитам и вкладам
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Банк УРАЛСИБ реализует комплекс антикризисных мероприятий, направленный на поддержку клиентов в текущих экономических условиях.

Для клиентов, у которых возникли сложности с погашением очередных платежей по кредитам, и у которых размер кредита на этапе выдачи не превышает максимальный размер, установленный Правительством РФ, Банк готов предложить льготный период, путем снижения ежемесячного платежа в срок до 6 месяцев. Кредитными каникулами могут воспользоваться клиенты, которые документально могут подтвердить снижение доходов более чем на 30%.

Также, клиентам, не попадающим под данную категорию, но у которых значительно ухудшилось финансовое положение, Банком будет предложен оптимальный выход из сложившейся ситуации при наличии документального подтверждения.

До 30 апреля 2020 года продлевается срок действия карт всех платежных систем, действительных по март 2020 года включительно. Карта в этот период действует с ограниченным функционалом, ее можно использовать только для снятия наличных в банкоматах любого банка (при условии, что банк-эквайр принимает в своих банкоматах карты с истекшим номинальным сроком действия).

Отменены комиссии за хранение сверх срока аренды по сейфовым ячейкам в случае непродления договора аренды до 6 мая 2020 года.

Сезонные вклады «Журавли» и «Классика», срок окончания действия которых приходится на период с 30 марта по 6 мая, будут пролонгированы по актуальным ставкам срочных вкладов. Новые условия позволят клиентам соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома, не переживая за денежные средства.

По остальным депозитным продуктам условия пролонгации соответвуют заключенным договорам и действующим тарифам.

Повышены ставки по ряду вкладов и накопительных счетов, сняты ограничения по сумме ежедневного остатка на карте «Прибыль», на который начисляются проценты на остаток. Введен в действие специальный вклад «Пока вы дома» с повышенной ставкой.При этом все операции по вкладам и счетам, начиная с открытия, можно осуществлять в Интернет-банке и Мобильном Банке. Также Интернет банк и Мобильный банк в период карантина можно использовать для оплаты услуг, платежей по кредитам и совершения переводов.

Более подробно об указанных мерах поддержки для клиентов физических лиц можно узнать по телефонам: 8-800-250-57-57 или 8-495-723-77-77.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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