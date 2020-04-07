2020-04-07T16:43:45+03:00
Общество

Южноуральских туристов из зарубежья будут сразу помещать в обсерватор

Из-за закрытого аэропорта, путешественникам придется лететь в Екатеринбург
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
Ранее прилетевшие в регион южноуральцы могли отправиться на самоизоляциюРанее прилетевшие в регион южноуральцы могли отправиться на самоизоляциюФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Челябинская область позаботиться о своих гражданах даже вне региона: шестерых южноуральцев, которые в скором времени прилетят из Гоа в Екатеринбург, поместят под обсервацию. Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер.

— Это необходимая мера предосторожности. Каждому вернувшемуся из-за рубежа южноуральцу придется дать согласие на обсервацию. Челябинский аэропорт для международных авиалиний закрыт. Однако мы получаем данные обо всех челябинцах из аэропортов соседних городов. К примеру, известно, что Екатеринбург ожидает рейса из Гоа, на котором прилетят шесть челябинцев. Будем с ними работать, — рассказал Алексей Текслер.

Ранее прибывавших туристов в аэропорту Челябинска встречали медработники, которые проводили тесты на коронавирус. После этого южноуральцы должны были уйти на самоизоляцию. В обсерватор отправляли только тех, у кого были выявлены симптомы болезни.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске загорелась пятиэтажка
Не тратим деньги без необходимости: власти Челябинской области отменят некоторые выставки и форумы
Южноуральских туристов из зарубежья будут сразу помещать в обсерватор
Банк УРАЛСИБ реализует комплекс мероприятий по поддержке клиентов
Что будет с рынком труда в Челябинской области после пандемии коронавируса
Собаки помогут медикам выявлять коронавирус
Кому в Челябинске не дадут пособие по безработице в 15 тысяч рублей
Коронавирус «вдохновил» мошенников на новые схемы обмана
МЧС продлило штормовое предупреждение в Челябинской области
Борис Каплун записал поэтический клип о героях Великой Отечественной войны
ВТБ принял более 700 заявок на кредитные каникулы в рамках нового закона
Дерзкое ограбление в спальном районе Челябинска попало на видео
Лайфхаки на самоизоляции от жителей Южного Урала
Врач из Челябинска стал главным онкологом УрФО
Откроются ли в Челябинске парикмахерские во время всеобщего режима самоизоляции 2020
Больную пневмонией Надежду Бабкину ввели в кому
Разрешат ли в Челябинске поездки садоводам на дачи во всеобщий режим самоизоляции 2020
Депутаты ЗСО заочно помогли газетным павильонам в Челябинской области
Отменят ли Парад Победы 9 мая 2020 в Челябинске
Сильный ветер сорвал крышу с кондитерской в Челябинской области
В Челябинске работу Центров занятости обвалили огромные очереди
Прокуратура требует возбудить уголовные дела по строительству конгресс-холла в Челябинске
Владельцы домашних животных делятся лайфхаком, как покупать корм дешевле, чем в зоомагазине
Матери-одиночки и многодетные мамы получат по 5 тысяч рублей в Челябинской области