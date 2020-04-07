Южноуральских туристов из зарубежья будут сразу помещать в обсерватор
Челябинская область позаботиться о своих гражданах даже вне региона: шестерых южноуральцев, которые в скором времени прилетят из Гоа в Екатеринбург, поместят под обсервацию. Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер.
— Это необходимая мера предосторожности. Каждому вернувшемуся из-за рубежа южноуральцу придется дать согласие на обсервацию. Челябинский аэропорт для международных авиалиний закрыт. Однако мы получаем данные обо всех челябинцах из аэропортов соседних городов. К примеру, известно, что Екатеринбург ожидает рейса из Гоа, на котором прилетят шесть челябинцев. Будем с ними работать, — рассказал Алексей Текслер.
Ранее прибывавших туристов в аэропорту Челябинска встречали медработники, которые проводили тесты на коронавирус. После этого южноуральцы должны были уйти на самоизоляцию. В обсерватор отправляли только тех, у кого были выявлены симптомы болезни.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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