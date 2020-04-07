Не тратим деньги без необходимости: власти Челябинской области отменят некоторые выставки и форумы

7 Апр 2020 2020-04-07T17:24:06+03:00

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Сокращаем траты: главам муниципалитетов Челябинской области рекомендовали уменьшить бюджетные расходы. Для поддержания экономики будут отменены или заморожены некоторые госзакупки и разрабатывающиеся проекты.

Как отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер сэкономить средства планируют за счет оптимизации бюджета, а также благодаря отмене конгрессно-выставочных мероприятий, форумами и командировками.

— Составлен свод расходов, то, что мы не будем тратить. Главам я лично дал рекомендацию не тратить деньги без необходимости, в том числе по госзакупкам. Стройки в высокой степени готовности и те, которые необходимы вроде дорог и соцобъектов, будут продолжены. По тем объектам, по которым ведется только проектирование, есть вероятность, что стройка не будет осуществлена, если бюджет не позволит, — рассказал глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU