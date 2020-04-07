2020-04-07T18:07:53+03:00
Происшествия

В Челябинске загорелась пятиэтажка

На месте продолжают работают пожарные
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Из дома эвакуировали 20 человекИз дома эвакуировали 20 человекФото: Андрей МОСКВИЧЕВ
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В Челябинске произошел крупный пожар в пятиэтажке. По словам очевидцев в здании горели две квартиры.

Инцидент произошел в Ленинском районе на улице Гражданская. На месте работают несколько пожарных машин. Очевидцы рассказывают, что видели людей в саже, которых эвакуировали из дома. В региональном МЧС подтвердили, что во время происшествия погиб один человек.

— Пожар был ликвидирован на площади приблизительно 35 квадратных метров. Горела квартира на втором этаже. Из подъезда эвакуировали 20 жильцов, в том числе одного ребенка. Есть четверо пострадавших, — рассказали в пресс-службе ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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