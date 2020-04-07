2020-04-07T18:13:23+03:00
Общество

Политолог рассказал, зачем Дональду Трампу американские компании на Луне

Новый указ президента США противоречит соглашению ООН
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Указ Трампа фактически разрешает добычу полезных ископаемых в космосе для СШАУказ Трампа фактически разрешает добычу полезных ископаемых в космосе для СШАФото: REUTERS
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До чего только не доводит кризис: президент США Дональд Трамп подписал указ, который разрешает американским компаниям коммерческую деятельность на Луне и в космосе. Все бы ничего, но добыча полезных ископаемых не на Земле не может быть частной из-за соглашений ООН.

«Договор о космосе»-1967 и «Соглашение о Луне»-1979 запрещают странам-участницам присваивать космические объекты себе. Однако, новым указом США выводят себя из этих соглашений. Реакция других стран не заставила себя ждать.

— Агрессивные планы по фактическому захвату территорий планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество, — написал в Твиттере заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

Впрочем, как рассказал политолог Михаил Фрибен решение Трампа, хоть и кажется неуместным и страшным, в целом весьма дальновидное.

— Экспансия в космос — вопрос хоть и близкого, но завтрашнего дня, а следует понять, как реагировать России уже сегодня. Например, можно заявить, что мы более не считаем себя связанными Договором об Антарктике от 1959 года — и претендуем на более плотное участие в жизни шестого континента. Хотя бы на том основании, что ровно двести лет назад наши русские мореплаватели его и открыли. Прекрасный опыт создания военных баз в арктических широтах и добычи там полезных ископаемых у нас есть. Тем более сейчас, сейчас прочий мир занят совсем другими делами, — цитируют слова политолога журналисты KP.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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