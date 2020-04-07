2020-04-07T18:45:48+03:00
Общество

Основатель алкосети из Челябинской области попал в список Forbes

Некоторые местные миллиардеры также удержали место в рейтинге, несмотря на коронавирус
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Впервые в список попал Сергей Студенников. Фото: коллажВпервые в список попал Сергей Студенников. Фото: коллаж
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Сразу четыре миллиардера из Челябинской области попали в список международного Forbes. Среди них новичок — основатель сети «Красное и Белое» Сергей Студенников.

Выше всех в списке остался предприниматель и глава Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников. Несмотря на кризис и пандемию коронавируса, промышленник продолжает удерживаться в топ-200 миллиардеров с состоянием в 8 с половиной миллиардов долларов.

Следом за ним идут президент «Южуралзолото Группа компаний» (ЮГК) Константин Струков и совладелец корпорации «Технониколь» Игорь Рыбаков. Оба в целом сохранили свои позиции, оставшись во второй тысяче рейтинга. Самый молодой участник, Сергей Студенников, вошел в список с состоянием в скромный один миллиард долларов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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