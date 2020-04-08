2020-04-08T08:36:11+03:00
Общество

Дистанционное обучение школьников в Челябинске, день третий: «Сетевой город» по-прежнему не работает

Мучения учеников и их родителей продолжаются
Ирина КАРЕЛИНА
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Дистанционное обучение школьников в Челябинске, день третий: «Сетевой город» по-прежнему не работаетДистанционное обучение школьников в Челябинске, день третий: «Сетевой город» по-прежнему не работаетФото: Мария ЛЕНЦ
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6 апреля школы Челябинска перешли на дистанционное обучение. Редкие образовательные заведения организовали настоящие онлайн-уроки. В основном же, дистанционное образование в Челябинске — синоним самостоятельному. Учителя скидывают домашку по учебникам в «Сетевой город», а разного рода контрольные работы и тесты — на другую образовательную платформу. У одних это «ЯКласс», у других — Zoom, у третьих — «Российская электронная школа» (РЭШ) и т.д.

В понедельник зависали и отказывались загружаться большинство этих сайтов. Но наиболее ужасен был «Сетевой город» — на него невозможно было зайти весь день. Только отдельным счастливчикам удалось поймать момент и прорваться. В Министерстве образования Челябинской области пообещали: вечером проблема будет решена. Однако, не тут-то было.

Во вторник образовательные платформы стали работать более менее исправно (только изредка вылетали). Все, кроме одной. «Сетевой город» по-прежнему «лежал» весь день. Корреспонденту «Комсомолки» удалось зайти на сайт лишь один раз. Но учителя выкладывают задания не одновременно. Поэтому позже пришлось снова терзать «Сетевой город». Пара десятков попыток провалилась.

На 10 часов утра 8 апреля ситуация с «Сетевым городом» остается прежней.

Впрочем, есть счастливчики. Читательница КП-Челябинск Ольга Сурикова похвалила гимназию №23, где учится ее ребенок.

— Проблем с дистанционным обучением у нас не возникло. Расписание уроков на всю неделю выложили в “Сетевом городе”. Все пароли и логины по каждому предмету выслали накануне в CLASSROOM. Время выхода в ZOOM сообщили детям в группе ВК заранее. Продублировали родителям в Вайбер, — написала Ольга в группе «Комсомольская правда — Челябинск — KP.RU» в ВК.

Ольга также отметила, что у нее работают все образовательные платформы.

Но далеко не у всех так.

— Дочь в третьем классе. Задания на четырех разных сайтах! Физру, музыку и устные ответы надо снимать на видео. В начале сказали прикреплять фото ответов и видео куда-то в электронный журнал. Но он теперь перестал работать. Шлем учителю на почту. Сайты работают еле-еле. Ребенок сейчас у родителей моих — им вообще сложно с дочерью делать уроки таким образом! Тем более, что нужно вместе изучать новые темы! Это ужас, товарищи! — оставила комментарий в группе «Комсомолки» Оксана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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