В Челябинске резко потеплеет: прогноз погоды на 8 — 10 апреля

8 Апр 2020 2020-04-08T04:02:41+03:00

Весна вернется, но не сегодня

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Погода в Челябинске 6 и 7 апреля совсем не похожа на ту теплую весну, что манила нас на улицу на прошлой неделе. Может, это и неплохо. Все-таки режим самоизоляции никто не отменял.

Непогода задержалась на Южном Урале. МЧС снова разослал смс-предупреждения: в среду, 8 апреля, в области ожидаются снег, метели и ветер до 23 м/с. Челябинский гидрометцентр обещает -1… +1 градус Цельсия в южноуральской столице и -1… +4 по области.

Но все изменится в четверг, 9 апреля. Северный ветер сменится на юго-западный и станет значительно тише: 5 — 10 м/с с отдельными порывами до 14 м/с. Снег сменит дождь. Температура воздуха: +5… +10 по области и +6… +8 в самом Челябинске.

В пятницу, 10 апреля, в Челябинске выйдет долгожданное солнце. Будет сухо и тепло: до + 14 градусов Цельсия. По области еще возможны небольшие осадки. Ветер юго-западный 5 — 9 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU