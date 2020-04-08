2020-04-08T06:31:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Челябинские боксеры доставляют еду ветеранам спорта

Спортсмены покупают продукты за свой счет
Ангелина ЗАКИРОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Челябинской областиФото: пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Челябинской области
Изменить размер текста:

Челябинские спортсмены за свой счет покупают продуктовые наборы, а потом сами развозят их ветеранам бокса в разные уголки города. Боксеры организовали помощь, чтобы люди старшего поколения, которые находятся в группе риска, могли спокойно сидеть на самоизоляции и лишний раз не рисковать здоровьем, выходя в магазин. Об этом рассказал председатель федерации бокса Челябинска Сергей Козловцев.

— Доставляем продукты нашим ветеранам, кто развивал бокс в Челябинске. Активное участие в акции принимают тренеры по боксу Южно-Уральского государственного аграрного университета во главе с династией Касымовых, — рассказал Сергей Козловцев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тест на коронавирус у депутата Госдумы от Челябинской области вызвал сомнения
Челябинские боксеры доставляют еду ветеранам спорта
Жители Челябинской области пожаловались в УФАС на «золотые» лимоны и имбирь
В Челябинске резко потеплеет: прогноз погоды на 8 — 10 апреля
У львенка Симбы, спасенного челябинским ветврачом Кареном Даллакяном, сломаны лапы
Марафон по квартире: мама из Челябинска бегает по 12 километров прямо в квартире
«Потеряю треть зарплаты, плюс налоги 60%»: хоккеист из Челябинска рассказал о карантине в НХЛ
Основатель алкосети из Челябинской области попал в список Forbes
Политолог рассказал, зачем Дональду Трампу американские компании на Луне
В Челябинске загорелась пятиэтажка
Не тратим деньги без необходимости: власти Челябинской области отменят некоторые выставки и форумы
Южноуральских туристов из зарубежья будут сразу помещать в обсерватор
Банк УРАЛСИБ реализует комплекс мероприятий по поддержке клиентов