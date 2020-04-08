Челябинские боксеры доставляют еду ветеранам спорта

8 Апр 2020 2020-04-08T06:31:01+03:00

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Челябинские спортсмены за свой счет покупают продуктовые наборы, а потом сами развозят их ветеранам бокса в разные уголки города. Боксеры организовали помощь, чтобы люди старшего поколения, которые находятся в группе риска, могли спокойно сидеть на самоизоляции и лишний раз не рисковать здоровьем, выходя в магазин. Об этом рассказал председатель федерации бокса Челябинска Сергей Козловцев.

— Доставляем продукты нашим ветеранам, кто развивал бокс в Челябинске. Активное участие в акции принимают тренеры по боксу Южно-Уральского государственного аграрного университета во главе с династией Касымовых, — рассказал Сергей Козловцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU