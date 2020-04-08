Тест на коронавирус у депутата Госдумы от Челябинской области вызвал сомнения

8 Апр 2020 2020-04-08T07:01:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг на своей странице в соцсетях рассказал, что у него заподозрили COVID-19.

— Сегодня утром, когда я приехал в Думу, мне позвонили и сообщили, что по результатам моего теста на коронавирус есть сомнения и рекомендовали соблюдать режим самоизоляции, — пишет Валерий Гартунг.

Депутат собирался на встречу фракции с премьер-министром Михаилом Мишустиным, чтобы задать ему важный вопросы, но так и не смог лично встретиться с председателем правительства.

Тест депутата решили перепроверить, и во второй раз он показал отрицательный результат.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU