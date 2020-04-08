2020-04-08T07:01:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Тест на коронавирус у депутата Госдумы от Челябинской области вызвал сомнения

Депутат Валерий Гартунг самоизолировался
Ангелина ЗАКИРОВА
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Фото: vk.com/gartung_vkФото: vk.com/gartung_vk
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Депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг на своей странице в соцсетях рассказал, что у него заподозрили COVID-19.

— Сегодня утром, когда я приехал в Думу, мне позвонили и сообщили, что по результатам моего теста на коронавирус есть сомнения и рекомендовали соблюдать режим самоизоляции, — пишет Валерий Гартунг.

Депутат собирался на встречу фракции с премьер-министром Михаилом Мишустиным, чтобы задать ему важный вопросы, но так и не смог лично встретиться с председателем правительства.

Тест депутата решили перепроверить, и во второй раз он показал отрицательный результат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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