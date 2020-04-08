2020-04-08T08:34:49+03:00
Общество

Площадки для мусора в Челябинской области стали рассадником инфекций

Жители Миасса боятся заразится
Ангелина ЗАКИРОВА
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Фото: «Гражданский патруль»Фото: «Гражданский патруль»
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Жители Миасса жалуются, что мусорный региональный оператор не справляется с вывозом отходов. Из контейнеров мусор вываливается, и потом его растаскивают бродячие животные. Качество исполнения мусорной реформы в Миассе проверит Минэкологии Челябинской области и Роспотребнадзор.

— За качеством работы мусоровозов никто не следит, а большую часть мусора они просто рассыпают при загрузке на площадку. Это одно. Второе, модели баков и площадки для их размещения не соответствуют санитарным нормам, — рассказала глава местного отделения «Гражданского патруля» в Миассе Анна Сизова.

Власти Златоуста закупили крупные пятикубовые ковши без крышки и установили их во дворах Миасса, по нормам баки для отходов должны быть закрыты и находится в исправном состоянии (п.2.6 СанПиН 2.1.7.3550-19).

По факту нарушений санитарных норм правозащитники направили заявление в Министерство экологии Челябинской области и Роспотребнадзор.

Фото: «Гражданский патруль»

Фото: «Гражданский патруль»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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