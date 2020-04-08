2020-04-08T08:30:46+03:00
Экономика

ЧМК модернизировал прокатный стан для выпуска арматуры

Термоупрочненную арматуру используют для изготовления железобетонных изделий, армирования плит перекрытий, строительства фундаментов зданий
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Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») запустил после модернизации обновленный стан 240. На стане изготавливают новый вид продукции — термоупрочненную арматуру, которая широко востребована в России и странах СНГ для изготовления железобетонных изделий, армирования плит перекрытий, строительства фундаментов зданий.

Стан оснастили оборудованием для охлаждения арматурного проката по технологии «Термтайм», разработанной российскими учеными.

На финальном этапе прокатки арматура проходит обработку водой под высоким давлением. Температура стального прутка в течение доли секунд снижается с 1000 градусов до 500 и далее отправляется для естественного охлаждения.Эта технология позволяет изготавливать арматуру с оптимальными механическими свойствами и снижает ее себестоимость.

— Камера гидроохлаждения имеет телескопическую конструкцию. Благодаря этому можно быстро перестраивать технологическую линию, если в процессе производства требуется изменить параметры арматуры, — пояснил технический директор ПАО «ЧМК» Андрей Зырянов.

Арматурный прокат, получаемый данным способом, полностью соответствует новому ГОСТ 34028-2016.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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