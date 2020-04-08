Мошенники в Челябинске: кого надо опасаться в период самоизоляции
Банк России предупредил граждан о новых схемах обмана, в результате которых доверчивые граждане остаются без денег. Какие схемы придумали мошенники в Челябинске?
Как мошенники обманывают людей на карантине
— Мошенники обзванивают граждан, обещая отсрочки по выплате кредитов, разного рода компенсации, пособия, возврат денег за авиационные билеты, услуги по диагностике заражения коронавирусной инфекцией, волонтерство. Все в итоге сводится к тому, что человек должен под тем или иным предлогом сообщить данные своей банковской карты, пароль из СМС либо самостоятельно осуществить платеж на некий счет, — рассказали в пресс-службе челябинского отделения Банка России.
Рост аналогичных атак зафиксировали и в других странах.
В Банке России предупредили граждан, чтобы они не сообщали посторонним людям данные своей банковской карты и пароли из СМС-сообщений, а также не вводили их на неизвестных сайтах, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.
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ИСТОЧНИК KP.RU