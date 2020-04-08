Смерть челябинца в пожаре заинтересовала Следственный комитет

8 Апр 2020 2020-04-08T09:33:38+03:00

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Вечером 7 апреля в Ленинском районе загорелась пятиэтажка, во время тушения которой пожарные нашли тело 51-летнего мужчины. Теперь в причинах смерти южноуральца разбирается Следственный комитет Челябинской области.

— По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в следственном управлении СК России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU