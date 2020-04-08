В Челябинской области 57 тыс. семей получат денежные выплаты на детей

8 Апр 2020 2020-04-08T13:01:17+03:00

Пособие могут получить семьи с ребенком в возрасте от 3 до 7 лет

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В министерстве социальных отношений Челябинской области сообщили, что с 1 июня пособие на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет получит 57 тыс. семей в размере 5 350,5 рублей. Также в минсоце объяснили, как будут начисляться выплаты.

— Если на 1 января 2020 года в семье был ребенок в возрасте от 3 до 7 лет, то семья получит деньги и за все пять месяцев 2020 года. Если три года исполнилось в период с января по июнь, то будет назначена доплата за время с момента достижения ребенком возраста 3 лет в 2020 году до назначения выплаты, — рассказали в министерстве.

Выплата является одной из антикризисных мер, которые приняли в регионе из-за эпидемии коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU