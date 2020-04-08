Все в бор: В Челябинской области появятся две эко-тропы

8 Апр 2020 2020-04-08T16:35:09+03:00

Об этом объявил губернатор Алексей Текслер во время видеоконференции. Фото: правительство Челябинской области

Работы по подготовке обещают закончить уже к осени

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Для бега и просто прогулок: в Челябинской области появятся две эко-тропы. Проекты, на которые потратят 2 с половиной миллиона рублей, анонсировал глава региона Алексей Текслер во время видеоконференции с гражданами.

— Эко-тропы появятся в Челябинском городском бору и на территории памятника природы пещеры Сугомакской в Кыштымском городском округе, средства в размере 2,6 млн рублей запланированы, работы завершат осенью этого года, — рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.

Ранее Алексей Текслер попросил глав муниципалитетов минимизировать расходы бюджета на серьезные проекты. В частности, губернатор отметил, что объекты, которые находятся на стадии проектирования, должны быть заморожены или отменены.

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ИСТОЧНИК KP.RU